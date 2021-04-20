Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı ile soruları yanıtladı! Dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar'dan gülümseten soru

Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı ile soruları yanıtladı! Dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar'ın Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yönelttiği soru kısa sürede gündem oldu. Ramazan boyunca her gün ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla ekranları başındaki izleyicileri ile buluşan Nihat Hatipoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Zoom üzerinden soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçıya ilgi her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüktü. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına bağlanan dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar, "Yanağımda Allah yazıyor gibi görünüyor sizce bu işaret mi?" sorusu ile izleyicilere tebessüm ettirdi. Peki, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? İşte Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen sorular ve merak edilen tüm detaylar...

20.04.2021 14:32 - Son Güncelleme: 20.04.2021 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





