Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı ile soruları yanıtladı! Dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar'dan gülümseten soru
Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı ile soruları yanıtladı! Dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar'ın Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yönelttiği soru kısa sürede gündem oldu. Ramazan boyunca her gün ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla ekranları başındaki izleyicileri ile buluşan Nihat Hatipoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Zoom üzerinden soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçıya ilgi her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüktü. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına bağlanan dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar, "Yanağımda Allah yazıyor gibi görünüyor sizce bu işaret mi?" sorusu ile izleyicilere tebessüm ettirdi. Peki, Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom id ve şifre nedir? İşte Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen sorular ve merak edilen tüm detaylar...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programlarında milyonlarca vatandaşın merakını gideriyor. Ramazan programlarına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl izleyicilerin sorularını Zoom uygulaması üzerinden yanıtlıyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz geçen programlar soru yağmuruna tutuldu.
"İYİYE, GÜZELE İŞARETTİR"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına bağlanan dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar, "Yanağımda Allah yazıyor gibi görünüyor sizce bu işaret mi?" diye sordu. Söz konusu soru karşısında gülümseyen Nihat Hatipoğlu, "İyiye güzele işaret olarak düşünelim. İnşallah Allah'ın yolunda iyi bir kul olursun" cevabını verdi.
Muş'tan yayına bağlanan Zeynep Ebrar Yıldız isimli izleyici, "Malum pandemi sürecindeyiz. Astral seyahatle Kabe'ye gidersek haccımız kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Nihat Hatipoğlu, söz konusu soruya şu yanıtı verdi:
"Duayla Kabe'ye gidin, astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Astral seyahat denemeleri çok doğru olan denemeler değildir. Onlara gerek yok..."
"Namaz kılarken gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünmek, Medine'yi düşünmek, kendinizi orada hissetmek... Tasavvufta buna râbıta diyorlar. Kalbi Allah'a bağlamak, tefekkürle Allah'ın büyüklüğünü düşünmek... Bu şekilde olabilir..."
"Ruhla beden birbirinden ayrılacak, tabii bu çok farklı bir şey. Bu tür denemelerden uzak durmak gerekiyor. Namaz kıldıktan sonra elinizi açıp, gözünüzü kapatıp dualar edersiniz. Astral seyahatle Kabe'ye de gidilmez, hacı da olunmaz."