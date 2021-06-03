Sadakatsiz sezon finaline damga vuran sahne! Büyük yüzleşmede feci son Derin ile Asya uçurumdan düştü o sözler kafa karıştırdı

Sadakatsiz sezon finaline damga vuran sahne! Büyük yüzleşmede feci son… Başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz, sezon finaliyle (31. bölüm) bu akşam izleyiciyle buluştu. Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın arasında yüzleşmeye neden oldu. Geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşen yüzleşme izleyicileri ekran başına kilitlerken Asya ve Derin'in uçurumdan düştüğü sahne nefes kesti. İşte detaylar…

03.06.2021 00:15 - Son Güncelleme: 03.06.2021 00:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





