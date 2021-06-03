Sadakatsiz sezon finaline damga vuran sahne! Büyük yüzleşmede feci son Derin ile Asya uçurumdan düştü o sözler kafa karıştırdı
Sadakatsiz sezon finaline damga vuran sahne! Büyük yüzleşmede feci son… Başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz, sezon finaliyle (31. bölüm) bu akşam izleyiciyle buluştu. Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın arasında yüzleşmeye neden oldu. Geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşen yüzleşme izleyicileri ekran başına kilitlerken Asya ve Derin'in uçurumdan düştüğü sahne nefes kesti. İşte detaylar…
03.06.2021 00:15
- Son Güncelleme: 03.06.2021 00:20
Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Sadakatsiz, bu akşam 31. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere'nin paylaştığı dizinin sezon finaline Asya ve Derin'in yaptığı kaza damga vurdu. Peki Sadakatsiz son bölümde neler yaşandı?
Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayandı. Derin ise Asya'nın konuşma teklifini kabul etti. Gönül, Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamadı.
Asya'yı zorla Volkan'la tanıştığı yer olan Sapanca'ya götüren Derin, gözünü kararttı. O sırada Volkan Asya'yı arasa da Derin telefonu kapattı.
İki kadının birbirine kanıtlamak istediği gerçekler, geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşürken Derin, Asya'nın da içinde bulunduğu aracı uçuruma sürdü.
O sırada olay yerine gelen Volkan ise aracın uçurumdan düştüğü anlara şahit oldu.