Kuruluş Osman’da büyük savaş öncesi nefes kesen sahne! Osman Bey Alplerine seslendi: “Dönersek bu cihan bize zindan olsun”
Kuruluş Osman'da büyük savaş öncesi nefes kesen sahne! Osman Bey Alplerine seslendi… Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde; Bamsı Bey'in intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, beklediği fırsatı elde edince derhal Alplerini topladı. Cenk meydanına çıkmadan evvel Alplerine konuşan Osman Bey, intikam yemini etti. Osman Bey'in Alplerine seslendiği sahne izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…
02.06.2021 22:54
- Son Güncelleme: 02.06.2021 23:13
Konya'dan gelen haberle Togay'ın Moğol valisine isyan ettiğini öğrenen Osman Bey, ardından Nikola'nın ve çevre tekfurlarının Togay'a asker desteği verdiği istihbaratını aldı.
Bizans-Moğol ittifakının saldırıya hazırlandığının anlaşılması üzerine alplerini toplayan Osman Bey, otağından çıktığında herkesin savaşa hazır olduğunu gördü.
Bamsı Bey'in çifte pusatlarını kuşanmış Cerkutay'a "Bamsı Bey gelemez ama pusatları gelir öyle mi Cerkutay?" diyen Osman Bey, Cerkutay "Oğlu Cerkutay, Bamsı Beyin emanetleriyle intikam alacak beyim!" deyince "O gün bugündür Cerkutay" diye cevap verdi.
Ardından alplerine seslenen Osman Bey, şunları söyledi: "Alplar! Biz hepimiz Bamsı Bey'in anlattığı destanlarla büyüdük. Biz o destanları evlatlarımıza masal değil, yiğitlere yol göstersin diye belledik…
Bamsı Bey'in, Abdurrahman Gazi'nin şerefiyle gönendik. Şimdi bize bu gönenci sunanların yolunda intikam almazsak, işittiklerimiz bize haram olsun.