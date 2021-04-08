Sadakatsiz dizisinde şaşırtan hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı! İşte o detay…
Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde şaşırtan hata izleyicinin gözünden kaçmadı. Konusu ve oyuncularıyla fenomen hale gelen Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu olaylar oldukça dikat çekiyor, diğer yandan farklı önemsiz gibi görünen detaylar da ön plana çıkabiliyor. Dizinin fenomenleri her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyor ve yakaladıkları hata sosyal medya gündeminde sıkça konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Sedakatsiz dizisindeki o detay…
Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde şaşırtan hata izleyicinin gözünden kaçmadı. Konusu ve oyuncularıyla fenomen hale gelen Sadakatsiz dizisinde heyecan dolu olaylar oldukça dikat çekiyor, diğer yandan farklı önemsiz gibi görünen detaylar da ön plana çıkabiliyor. Dizinin fenomenleri her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyor ve yakaladıkları hata sosyal medya gündeminde sıkça konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Sedakatsiz dizisindeki o detay…
Sevilen dizi Sadakatsiz dizisinde şaşırtan hata gündemde büyük yankı uyandırdı. Olayların seyri ve gelişmelerin yanı sıra dizideki eşyalar da meraklı izleyicileri tarafından gözden kaçmıyor. Bir hataya konu olan sahne sosyal medyada çok konuşulur oldu. Sadakatsiz dizisinde şaşırtan hata hangi bölümde ve nerede yaşandı? İşte hem kafaları karıştıran hem de çok konuşulan Sadakatsiz dizisindeki o detay…
SADAKATSİZ ASYA KİMDİR?
İzmir'de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan'a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan'ın memleketi Tekirdağ'a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş.