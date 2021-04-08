Sadakatsiz dizisinde şaşırtan hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı! İşte o detay…

Etrafındaki herkesin Volkan'la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan'a ait her şeyi "kendisinin" diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık.