Akıncı 15. bölüm 2. fragmanı: Fatih gözünü karartı Acı Getirenler'in planı altüst olacak
Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Akıncı'nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan dizinin son bölümünde; Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı savaştan zor da olsa galip çıkmayı başardı. Ancak Fatih, en sevdiği varlıklardan birini koruyamadı. İntikamını almak için her şeyi göze alan Fatih'in planları izleyiciyi ekrana kitledi. Yeni bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını arttırdı. İşte Akıncı 15. bölümde yaşanacaklar…
08.04.2021 11:35
- Son Güncelleme: 08.04.2021 11:35
Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Akıncı dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında yaşananlar ise heyecanı arttırdı. Peki Akıncı 15. bölümde yaşanacak?
AKINCI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar.
Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.
Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akıncı, Kor-Han'a karşı verdiği savaşta galip çıkmıştır. Ancak Fatih, kendisini derinden etkileyen kaybı henüz bilmemektedir.