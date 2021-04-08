Akıncı 15. bölüm 2. fragmanı: Fatih gözünü karartı Acı Getirenler'in planı altüst olacak

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Akıncı'nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan dizinin son bölümünde; Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı savaştan zor da olsa galip çıkmayı başardı. Ancak Fatih, en sevdiği varlıklardan birini koruyamadı. İntikamını almak için her şeyi göze alan Fatih'in planları izleyiciyi ekrana kitledi. Yeni bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını arttırdı. İşte Akıncı 15. bölümde yaşanacaklar…

08.04.2021 11:35 - Son Güncelleme: 08.04.2021 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





