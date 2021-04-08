Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!
Dün akşamdan itibaren Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Her Çarşamba ilgiyle izlenen Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Tüm konu Derin'in kaçırılması ve ona ne olduğuna dair işlense de bir detay hepsinin önüne geçti. Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu, bu itiraftan sonra Asya'nın hamlesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu itiraf tüm dengeleri değiştirecek mi?
Dün akşamdan itibaren Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Her Çarşamba ilgiyle izlenen Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Tüm konu Derin'in kaçırılması ve ona ne olduğuna dair işlense de bir detay hepsinin önüne geçti. Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu, bu itiraftan sonra Asya'nın hamlesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu itiraf tüm dengeleri değiştirecek mi?
Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılıyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelen fenomen dizi yine birbirinden önemli sahneleriyle gümdeme damga vurdu. Bu noktada Derin'I kimin kaçırdığı, ölüp olmeyeceği merak edilirken Volkan ve Asya cephesinde de şoke eden gelişmeler yaşandı. Volkan'ın Asya'ya bomba itirafı hafızalara kazındı. İşte detaylar…
SADAKATSİZ DERİN'İ KİM KAÇIRDI?
Büyük heyecanla izlenen Sadakatsiz, 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster adlı yabancı diziden ekrana uyarlandı. Gerçeğinde Kate karakteri diziden ayrılıyordu. Türkiye'ye uyarlanan Sadakatsiz dizisinde ise Derin'in kaybolması da akıllara aynı sonun gerçekleşeceğini getirdi. Derin'in bir odada elleri bağlı şekilde tutulduğu görüldü. Fakat Derin'in akıbeti 26. bölümde açığa kavuşacak.