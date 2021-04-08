Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

Dün akşamdan itibaren Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Her Çarşamba ilgiyle izlenen Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Tüm konu Derin'in kaçırılması ve ona ne olduğuna dair işlense de bir detay hepsinin önüne geçti. Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu, bu itiraftan sonra Asya'nın hamlesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu itiraf tüm dengeleri değiştirecek mi?