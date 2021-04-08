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Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

Dün akşamdan itibaren Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Her Çarşamba ilgiyle izlenen Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Tüm konu Derin'in kaçırılması ve ona ne olduğuna dair işlense de bir detay hepsinin önüne geçti. Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu, bu itiraftan sonra Asya'nın hamlesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu itiraf tüm dengeleri değiştirecek mi?

08.04.2021 10:48 - Son Güncelleme: 08.04.2021 10:48
Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

Dün akşamdan itibaren Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Her Çarşamba ilgiyle izlenen Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Tüm konu Derin'in kaçırılması ve ona ne olduğuna dair işlense de bir detay hepsinin önüne geçti. Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu, bu itiraftan sonra Asya'nın hamlesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu itiraf tüm dengeleri değiştirecek mi?

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Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılıyor. Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelen fenomen dizi yine birbirinden önemli sahneleriyle gümdeme damga vurdu. Bu noktada Derin'I kimin kaçırdığı, ölüp olmeyeceği merak edilirken Volkan ve Asya cephesinde de şoke eden gelişmeler yaşandı. Volkan'ın Asya'ya bomba itirafı hafızalara kazındı. İşte detaylar…

Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

Derin'in ortadan kayboluşunun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı, Asya'yı içinden çıkılamaz bir duruma getirdi. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bıraktı. Asya eline ulaşan kamera görüntüleriyle soluğu karakolda aldı.

Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

Derin'in kaybolmasıyla tüm gözler Asya'nın üzerine çevrilmişken, Asya önce başhekimlikten, daha sonra vakıftan kovuldu.

Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurdu. Selçuk ve Volkan, Derin'in videoyu montajlattırdığı kişiyi bularak polise teslim etti.

Sadakatsiz Derin kaçırıldı mı yoksa öldü mü? Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya itirafı damga vurdu!

SADAKATSİZ DERİN'İ KİM KAÇIRDI?

Büyük heyecanla izlenen Sadakatsiz, 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster adlı yabancı diziden ekrana uyarlandı. Gerçeğinde Kate karakteri diziden ayrılıyordu. Türkiye'ye uyarlanan Sadakatsiz dizisinde ise Derin'in kaybolması da akıllara aynı sonun gerçekleşeceğini getirdi. Derin'in bir odada elleri bağlı şekilde tutulduğu görüldü. Fakat Derin'in akıbeti 26. bölümde açığa kavuşacak.