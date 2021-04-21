RAMAZAN İMSAKİYE
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Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

Kanal D ekranlarında izleyicisi tarafından heyecanla takip edilen Sadakatsiz dizisi için dikkat çeken bir karar alındı. Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, ve Burak Sergen gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini şaşırttı. Kanal D yayın akışında yer alan bilgilere göre, Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı günü beklemeye başladı.

21.04.2021 13:29 - Son Güncelleme: 21.04.2021 13:30
Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak. Çarşamba günlerinin heyecanla takip edilen yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde yaşananlarla heyecan doruklara çıkmıştı. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Sadakatsiz dizisi 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanmayacak.

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Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

Kanal D ekranlarında izleyicisi tarafından heyecanla takip edilen Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi.

Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

Kanal D yayın akışında yer alan bilgilere göre, Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu.

Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm tarihi açıklanmazken tahminen 28 Nisan Çarşamba akşamı ekranlarda olması bekleniyor.

Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Gerilimin zirveye ulaştığı Sadakatsiz'de gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlıyor.