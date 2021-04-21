Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak

Kanal D ekranlarında izleyicisi tarafından heyecanla takip edilen Sadakatsiz dizisi için dikkat çeken bir karar alındı. Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, ve Burak Sergen gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini şaşırttı. Kanal D yayın akışında yer alan bilgilere göre, Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı günü beklemeye başladı.

21.04.2021 13:29 - Son Güncelleme: 21.04.2021 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





