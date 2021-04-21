Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak
Kanal D ekranlarında izleyicisi tarafından heyecanla takip edilen Sadakatsiz dizisi için dikkat çeken bir karar alındı. Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, ve Burak Sergen gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini şaşırttı. Kanal D yayın akışında yer alan bilgilere göre, Sadakatsiz dizisinin bu hafta ekranlarda olmayacağı öğrenilirken yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı günü beklemeye başladı.
Sadakatsiz dizisi için şok karar! Bunu kimse beklemiyordu seyircisi televizyonu açtığında şaşıp kalacak. Çarşamba günlerinin heyecanla takip edilen yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde yaşananlarla heyecan doruklara çıkmıştı. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Sadakatsiz dizisi 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de yayınlanmayacak.