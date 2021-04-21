Bir Zamanlar Çukurova’da 93. bölüm fragmanı: Gözünü karartan Ümit Züleyha'yı öldürecek mi?
Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin 93. bölümü nefes kesecek! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi fenomen dizinin yeni bölümünde; Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşecek! Olan biteni duyan Züleyha ne yapacak? Demir'in kendisini bir kez daha terslemesiyle çileden çıkan Ümit, aşkı için ne kadar gözünü karartacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizinin 93. bölümünde yaşanacak olaylar…
93. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak!
FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.
ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR
Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.