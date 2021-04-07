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Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

TV8'in fenomen yarışması Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada bu sezon da bomba gibi olaylar yaşanıyor. Zorlu parkurun yanı sıra ada şartları da yarışmacıları olumsuz yönde etkiliyor. Sadece fiziksel değil psikolojik olarak da mücadele vermeyi gerektiren yarışmada Survivor Hanzade ortalığı birbirine kattı. "Herkesten nefret ediyorum" sözleri adayı karıştırdı, yarışmacılar şoke oldu. İzleyicileri de şaşırtan bu gelişmeden sonra Survivor acil durum konseyinde neler yaşanacak?

07.04.2021 18:16 - Son Güncelleme: 07.04.2021 18:16
Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

TV8'in fenomen yarışması Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada bu sezon da bomba gibi olaylar yaşanıyor. Zorlu parkurun yanı sıra ada şartları da yarışmacıları olumsuz yönde etkiliyor. Sadece fiziksel değil psikolojik olarak da mücadele vermeyi gerektiren yarışmada Survivor Hanzade ortalığı birbirine kattı. "Herkesten nefret ediyorum" sözleri adayı karıştırdı, yarışmacılar şoke oldu. İzleyicileri de şaşırtan bu gelişmeden sonra Survivor acil durum konseyinde neler yaşanacak?

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Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

Survivor'da heyecan dolu olayların ardı arkası kesilmiyor. Her sezon izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada bu kez Hanzade ortalığı birbirine kattı. Sadece parkur değil ada hayatlarıyla da gündemde yer alan yarışmacılardan Hanzade "Herkesten nefret ediyorum" diyerek adadaki herkesi şoke etti. Peki Acun Ilıcalı Survivor'da acil durum konseyini neden topladı, Hanzade Survivor'dan ayrılacak mı? işte detaylar…

Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

Son bölümün fragmanı dahi herkese kilitlemeyi başarırken kameramanlar dahi ne yapacakları konusunda şaşkın kaldı. Olaya şahit olan herkes büyük şok geçirdi. Bunun ardından acil durum konseyinin toplanması meydana geldi.

Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

SURVİVOR HANZADE ADAYI BİRBİRİNE KATTI!

64. bölüm Survivor'da Hanzade gördüğü rüyanın etkisi ile uyanınca adayı biri birine kattı. Hanzade konuşası sırasında sözleri ile arkadaşlarını çok olumsuz bir şekilde etkilerken gören herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu. VTR konuşmasında birçok noktalara da değinen Hanzade sözleri ile acaba yarışmadan geri çekilmek mi isteyecek sözlerini beraberinde getirdi.

Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

Hanzade yeni bölüm içerisinde tüm arkadaşlarına uyandığı zaman sürekli aynı yüzleri görmekten çok sıkıldığını falan dile getirmesi karşısında ilk tepki Dora'dan sakin ol diye geldi. Buna karşın hala sakin olmayarak ağlayarak farklı bir yere gitmesi birçok kişinin yorumlar yapmasına neden oldu.