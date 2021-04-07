Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!

TV8'in fenomen yarışması Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada bu sezon da bomba gibi olaylar yaşanıyor. Zorlu parkurun yanı sıra ada şartları da yarışmacıları olumsuz yönde etkiliyor. Sadece fiziksel değil psikolojik olarak da mücadele vermeyi gerektiren yarışmada Survivor Hanzade ortalığı birbirine kattı. "Herkesten nefret ediyorum" sözleri adayı karıştırdı, yarışmacılar şoke oldu. İzleyicileri de şaşırtan bu gelişmeden sonra Survivor acil durum konseyinde neler yaşanacak?