Survivor’da acil durum konseyi! Hanzade ortalığı birbirine kattı: Herkesten nefret ediyorum!
TV8'in fenomen yarışması Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada bu sezon da bomba gibi olaylar yaşanıyor. Zorlu parkurun yanı sıra ada şartları da yarışmacıları olumsuz yönde etkiliyor. Sadece fiziksel değil psikolojik olarak da mücadele vermeyi gerektiren yarışmada Survivor Hanzade ortalığı birbirine kattı. "Herkesten nefret ediyorum" sözleri adayı karıştırdı, yarışmacılar şoke oldu. İzleyicileri de şaşırtan bu gelişmeden sonra Survivor acil durum konseyinde neler yaşanacak?
TV8'in fenomen yarışması Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada bu sezon da bomba gibi olaylar yaşanıyor. Zorlu parkurun yanı sıra ada şartları da yarışmacıları olumsuz yönde etkiliyor. Sadece fiziksel değil psikolojik olarak da mücadele vermeyi gerektiren yarışmada Survivor Hanzade ortalığı birbirine kattı. "Herkesten nefret ediyorum" sözleri adayı karıştırdı, yarışmacılar şoke oldu. İzleyicileri de şaşırtan bu gelişmeden sonra Survivor acil durum konseyinde neler yaşanacak?
Survivor'da heyecan dolu olayların ardı arkası kesilmiyor. Her sezon izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada bu kez Hanzade ortalığı birbirine kattı. Sadece parkur değil ada hayatlarıyla da gündemde yer alan yarışmacılardan Hanzade "Herkesten nefret ediyorum" diyerek adadaki herkesi şoke etti. Peki Acun Ilıcalı Survivor'da acil durum konseyini neden topladı, Hanzade Survivor'dan ayrılacak mı? işte detaylar…
SURVİVOR HANZADE ADAYI BİRBİRİNE KATTI!
64. bölüm Survivor'da Hanzade gördüğü rüyanın etkisi ile uyanınca adayı biri birine kattı. Hanzade konuşası sırasında sözleri ile arkadaşlarını çok olumsuz bir şekilde etkilerken gören herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu. VTR konuşmasında birçok noktalara da değinen Hanzade sözleri ile acaba yarışmadan geri çekilmek mi isteyecek sözlerini beraberinde getirdi.