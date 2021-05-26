Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümüne Harika'nın Ömer'e kurduğu hain plan damga vurmuştu. Yayınlanan 15. bölüm fragmanında ise Asiye'ye hazırlanan tuzak izleyicileri öfkelendirmişti. Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 2. fragmanda; son bölüm ve ilk tanıtımın aksine keyifli görüntüler yer aldı. Melisa'nın "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..." sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı…
Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemişti. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…