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Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, son bölümüne Harika'nın Ömer'e kurduğu hain plan damga vurmuştu. Yayınlanan 15. bölüm fragmanında ise Asiye'ye hazırlanan tuzak izleyicileri öfkelendirmişti. Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 2. fragmanda; son bölüm ve ilk tanıtımın aksine keyifli görüntüler yer aldı. Melisa'nın "En son dilediğim dilek de şu an kanlı canlı karşımda duruyor..." sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragmanı…

26.05.2021 23:16 - Son Güncelleme: 26.05.2021 23:26
Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemişti. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu

14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz.

Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu

Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder.

Romantik anlar! Kardeşlerim 15. bölüm 2. fragman: Melisa aşka geldi Kadir mest oldu

Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar.