Osman Bey gözünü karattı! Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı nefes kesti: "İntikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!"
Osman Bey gözünü karattı! Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı nefes kesti… Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Son bölümde Bamsı Bey'in şehit düştüğü sahne yürekleri dağlarken sosyal medyada gündem oldu. Yeni bölüm fragmanı ise nefes kesti. Gözünü karartan Osman Bey'in "Eğer ki intikamını almazsak işittiklerimiz bize haram olsun!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı…
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Kuruluş Osman 60. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayınlandı |TIKLA İZLE
DÜĞÜN TOYU KURULUYOR
Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.
TOGAY'DAN HAİN SALDIRI
Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.
BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?
Ağır yaralanan Bamsı Bey, "Evlatlarımı sana emanet ederim Osman'ım… İntikamımı alacağını elbet bilirim lakin evvela menzilini düşünesin. Kuracağından bir an bile tereddüt etmediğim devletini düşünesin evlat. Savcı beyimin dediği gibi, devlet ebed müddet Osman'ım, devlet ebed müddet" dedikten sonra kelime-i şahadet getirerek son nefesini verdi ve şehit düşer.