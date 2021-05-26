Kuruluş Osman’da beklenen an geldi! Osman Bey ve Malhun Hatun evlendi oyunları nefes kesti
Kuruluş Osman'da beklenen an geldi! Osman Bey ve Malhun Hatun evlendi oyunları nefes kesti… Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 60'ıncı bölümünde, Osman Bey ve Malhun Hatun, Kayı halkı ve uç beylerinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın düğün sahnesi seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Kuruluş Osman'ın çok konuşulan o sahnesi…
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 60'ıncı bölümünde, Osman Bey ve Malhun Hatun, Kayı halkı ve uç beylerinin katıldığı görkemli bir düğünle evlendi. Düğün sahnesinde Osman Bey ve Malhun Hatun'un oyunu büyük ilgi görürken, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.
Osman Bey ve Malhun Hatun evlendi oyunları nefes kesti | TIKLA İZLE
Şeyh Edebalı'nın kıydığı nikahın şahitleri Bamsı Bey ve Demirci Davud Bey oldu. Nikahın kıyılmasının ardından Şeyh Edebalı, "Rab'bim bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz, sende şahit ol Allah'ım! Evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle" sözleriyle evliliği takdis etti.