Kuruluş Osman’da beklenen an geldi! Osman Bey ve Malhun Hatun evlendi oyunları nefes kesti

Şeyh Edebalı'nın kıydığı nikahın şahitleri Bamsı Bey ve Demirci Davud Bey oldu. Nikahın kıyılmasının ardından Şeyh Edebalı, "Rab'bim bu iki yavrumuzun akdine bizler şahitlik ederiz, sende şahit ol Allah'ım! Evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle" sözleriyle evliliği takdis etti.