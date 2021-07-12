Nefesler tutuldu! Mehmet İnce’nin akıbeti belli oldu işte Maraşlı final bölümünden ipuçları…

Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, final kararı ile izleyicilerini üzdü. Milyonların ilgiyle takip ettiği dizide Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce'nin akıbeti merak konusu oldu. Bomba gibi bir bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte 13 Temmuz Salı günü son kez izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Maraşlı'nın final bölümünden ipuçları…

12.07.2021 22:49 - Son Güncelleme: 12.07.2021 23:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





