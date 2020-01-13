Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski hali hayranlarını şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşuldu. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur. Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan dizi büyük ilgi görüyor.



13.01.2020 12:16 - Son Güncelleme: 13.01.2020 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





