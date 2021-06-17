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Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

Ramo'nun yıldızından yeni proje haberi gündemde büyük yankı uyandırdı ve izleyiciler detayla araştırmaya başladı. Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Ramo yakın zamanda final yaparak sevenlerini üzmüştü. Başrol oyuncusundan ise sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi, ekranlara bomba gibi geri dönüyor. Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak ve kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Ramo'nun başarılı oyuncusunun yeni projesine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

17.06.2021 13:17 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:17
Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

Ramo'nun yıldızından yeni proje haberi gündemde büyük yankı uyandırdı ve izleyiciler detayla araştırmaya başladı. Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Ramo yakın zamanda final yaparak sevenlerini üzmüştü. Başrol oyuncusundan ise sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi, ekranlara bomba gibi geri dönüyor. Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak ve kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Ramo'nun başarılı oyuncusunun yeni projesine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

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Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

Ramo dizisindeki başarılı oyunculuğu ile çok sevilen ve final kararı ile hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler oyuncuların yeni projelerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ile ilgili hayranlarını mutlu edecek proje haberi geldi ve ekranlara bomba gibi dönecek olan oyuncunun rolünü üstleneceği karakter hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar…

Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

MURAT YILDIRIM'IN YENİ PROJESİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım'ın Ramo dizisinin ardından hangi proje ile ekrana döneceği merak konusuydu. Ünlü oyuncunun O3 Medya'nın Show TV için hazırladığı "Aziz" adlı diziyle görüştüğü öğrenildi.

Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

İlk bölümlerini Zeynep Günay Tan'ın yöneteceği dizinin senaryosu Hercai'yi de yazan Eda Tezcan imzası taşıyor. Antakya'da geçen etkili bir dönem hikâyesini konu alan dizi için Ahmet Mümtaz Taylan ve Fırat Tanış'a da teklif götürüldüğü öğrenildi.

Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

İstanbul'da kurulacak dekorda çekilecek dizinin cast çalışmaları devam ediyor.