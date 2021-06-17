Ramo’nun yıldızından yeni proje! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Başarılı oyunculuğu ile yine hafızalara kazınacak…

Ramo dizisindeki başarılı oyunculuğu ile çok sevilen ve final kararı ile hayal kırıklığına uğrayan izleyiciler oyuncuların yeni projelerine dair araştırmalarını hızlandırdı. Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ile ilgili hayranlarını mutlu edecek proje haberi geldi ve ekranlara bomba gibi dönecek olan oyuncunun rolünü üstleneceği karakter hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar…