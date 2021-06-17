Devletin doğumu yakındır! Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanı nefes kesti
Devletin doğumu yakındır! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, 63. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, konuyu istişare etmek için Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı'nın huzuruna çıktı. Konya ziyaretinden istediğini alan Osman Bey, uç beylerini bir araya toplayarak Bizans'la gireceği büyük savaşa hazırlandı. Milyonları ekrana kilitleyen 63. bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kuruluş Osman 64. bölüm (sezon finali) fragmanı…
Sultan muhabbetle karşıladığı Osman Bey'i "Verdiğim malumatlarla Togay'ın hakkından ziyadesiyle gelmişsin" diyerek tebrik ederken, Osman Bey "Sayenizde sadece Togay'ın değil, Bizans'ın peşinde olduğu da ortaya çıktı Sultanım. Aldığım istihbarata göre imparatorun emri ile bir ordu üzerimize doğru harekete geçecek" sözleriyle yaklaşan tehlikeyi bildirdi. Sultanın cevabı ise "Tahmin etmiştim… İmparator, elçi gönderdi… Tekfurları, artık Selçuklu'ya vergi ödemeyeceğini kesin dille söyledi" oldu.
Bu haber üzerine Selçuklu Sultanını ordusuyla desteğe geleceğini açıkladı: "Dukas daha evvel bir ordumu perişan etmişti. Tehlikeli ve cesur bir adam. Moğoldan daha çok, Türklerden nefret ediyor. Bizans'ın hedefi senden ziyade, Selçuklu… Yani ben… Ordum yola çıkmak için hazırlıkları başlatacak. Başında bizzat ben olacağım. Sen de kendi gazilerinle cenge hazır olasın!"