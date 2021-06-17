Devletin doğumu yakındır! Kuruluş Osman 64. bölüm fragmanı nefes kesti

Bu haber üzerine Selçuklu Sultanını ordusuyla desteğe geleceğini açıkladı: "Dukas daha evvel bir ordumu perişan etmişti. Tehlikeli ve cesur bir adam. Moğoldan daha çok, Türklerden nefret ediyor. Bizans'ın hedefi senden ziyade, Selçuklu… Yani ben… Ordum yola çıkmak için hazırlıkları başlatacak. Başında bizzat ben olacağım. Sen de kendi gazilerinle cenge hazır olasın!"