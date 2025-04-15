Prens 3. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi platformda? 2025 Prens dizisi 3. sezon oyuncu kadrosu!

Prens dizisinin 3. sezonu ne zaman ve hangi platformda çıkacağı merak ediliyor. Prens dizisinin başrolünde Giray Altınok'un yer aldığı yeni sezonda, izleyicileri farklı ve heyecan verici karakterler bekliyor. Peki Prens 3. sezon 1. bölüm ne zaman? İşte konuya dair son durum!

PRENS DİZİSİ 3. SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK? ◻Dizinin senaryosunu, önceki sezonlardan tanıdığımız Giray Altınok ve Kerem Özdoğan yazmaya devam ediyor. Nisan ayında izleyicilerle buluşması beklenen yapım, kısa bir ertelemenin ardından ekranlara gelecek.

PRENS DİZİSİ 3. SEZONU HANGİ PLATFORMDA? ◻Prens dizisi Max platformunda yayınlanacak.

PRENS DİZİSİ 3. SEZON OYUNCULARI ◻Önceki sezonlarda yer alan Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok, yeni sezonda da kadroda yer alıyor. ◻Ayrıca, yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna Yiğit Özşener, Binnur Kaya, Tansu Biçer, Burcu Özberk, Burak Dakak, Cihat Parıltı, Onur Berk Aslanoğlu, Mustafa Kırantepe, Şahverdi Ali Eren, Orhan Alkaya, Ceren Kesim, Tuana Gizem Uzunlar, Enis Yıldız, Orçun Erteman, Sermet Yeşil, İrem Hergün ve Gizem Ayaz da katılıyor.