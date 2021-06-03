La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? LCDP 5. sezon tarihi geldi! İşt yayın tarihi...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Final sezonuyla sevenlerini ekran başına kilitleyen LCDP 5. sezon merakla bekleniyor. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek yayınlanacak. Açıklamada dizinin yayın tarihleri de verildi. Peki; La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte yanıtı...