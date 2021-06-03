La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? LCDP 5. sezon tarihi geldi! İşt yayın tarihi...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix'in sevilen dizisi LCDP yayın tarihi duyuruldu. Dizinin final sezonu merakla beklenirken, İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarih Netflix'ten geldi. Peki; La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
03.06.2021 18:34
- Son Güncelleme: 03.06.2021 18:34
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Final sezonuyla sevenlerini ekran başına kilitleyen LCDP 5. sezon merakla bekleniyor. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek yayınlanacak. Açıklamada dizinin yayın tarihleri de verildi. Peki; La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? İşte yanıtı...