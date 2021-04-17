RAMAZAN İMSAKİYE
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Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Polat'ın en büyük düşmanlardan birisi olan İskender Büyük rolüyle adından söz ettiren Musa Uzunlar yeni projesiyle geri dönüyor. Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde rol alacak.

17.04.2021 18:38 - Son Güncelleme: 17.04.2021 18:38
Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle izleyicileri mest edecek. Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.

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Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

AŞKIN KIYAMETİ FİLMİNDE OYNAYACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.

Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

Ünlü oyuncu Musa Uzunlar'ın son dönemde pek çok teklif aldığı ve Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

Uzunlar'ın filmde canlandıracağı karaktere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

Aşkın Kıyameti isimli filmin çekimlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.