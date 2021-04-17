Polat'ın en azılı düşmanıydı! Geri dönüyor! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle mest edecek

Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü yeni rolüyle izleyicileri mest edecek. Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor.