RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

Mayıs ve Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda macerasını noktalandırdı. Bu sezon oek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak.

17.04.2021 22:27 - Son Güncelleme: 17.04.2021 22:27
Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Mayıs ayına az bir zaman kala bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza ve Ramo dizilerinin macerası sona erdi. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor.

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Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

FİNAL YAPACAK DİZİLER

İşte final yapacak o dizilerin isimleri:

Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

ÇUKUR

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak.

Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

Çukur dizisi mayıs sonu seyircisine veda edecek.