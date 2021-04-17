Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip ediliyor. Son bölümde izleyicisinden tam not alan dizinin 14. yeni bölümünde izleyenlerin haftalardır beklediği Maraşlı ve Necati'nin yüzleşmesi ekrana geliyor. Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. İşte pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın 14. bölümünde yaşanacak olaylar…

17.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 17.04.2021 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





