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Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

Maraşlı'da büyük yüzleşme! Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip ediliyor. Son bölümde izleyicisinden tam not alan dizinin 14. yeni bölümünde izleyenlerin haftalardır beklediği Maraşlı ve Necati'nin yüzleşmesi ekrana geliyor. Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. İşte pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın 14. bölümünde yaşanacak olaylar…

17.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 17.04.2021 15:24
Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın 19 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Maraşlı ve Necati yüzleşecek.

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Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

MARAŞLI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde izleyenlerin haftalardır beklediği Maraşlı ve Necati'nin yüzleşmesi ekrana geliyor. Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak.

Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yaparken Maraşlı, Mahur'u görmek için geldiği evde Necati'yle yüzleşecek.

Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

YÜZLEŞME KANLI BİTECEK!
Uzun süredir iz peşinde olan Maraşlı, tüm parçaları birleştirerek hainin Necati olduğundan emin olacak. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati'ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak.

Maraşlı ve Necati yüzleşiyor! Beklenen an geldi yeni bölüm nefes kesecek

Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati'nin restleşmesi kanlı bitecek.