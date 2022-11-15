Polat Alemdar'dan açıklama geldi: Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu
Ülkemizde 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, kısa süre içerisinde milyonlarca kişinin izlediği ve Türkiye'de sosyal hayata yön veren yapımlardan birisi olmuştu. Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında Necati Şaşmaz'dan son dakika açıklama geldi!
Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası hakkında aramalar hız kazandı. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olan Necati Şaşmaz'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı. Hayranları dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kurtlar Vadisi KAOS ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? İşte merak edilenler!
Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarının uzun zamandır beklediği haberi verdi.
"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"
2023 yılıyla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim.