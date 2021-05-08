Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!
İlgiyle izlenen dizi Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan kadrosundaki oyuncular rotasını çizmeye başlıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile severek izlenen dizinin başrol oyuncuları arasında Demet Özdemir ve Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol yer alıyordu. Mehdi karakterinin ölerek diziden ayrılması sonrasında Engin Öztürk ön planda olmuştu. Son bir bölümü kalan ve final yapacak olan Doğduğun Ev Kaderindir'den bir isim yeni dizi müjdesi ile hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar…
İlgiyle izlenen dizi Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan kadrosundaki oyuncular rotasını çizmeye başlıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile severek izlenen dizinin başrol oyuncuları arasında Demet Özdemir ve Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol yer alıyordu. Mehdi karakterinin ölerek diziden ayrılması sonrasında Engin Öztürk ön planda olmuştu. Son bir bölümü kalan ve final yapacak olan Doğduğun Ev Kaderindir'den bir isim yeni dizi müjdesi ile hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar…
Doğduğun Ev Kaderindir final yapmaya hazırlanıyor ve son bir bölüm kaldı. Doğduğun Ev Kaderindir başrol oyuncularından Demet Özdemir yeni projesi ile gündeme geldi ve sevenleri merakla detayları araştırmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep karakteri ile başarılı oyunculuğunu konuşturan ve hafızalara kazınan güzel oyuncu Demet Özdemir hangi dizi ile yeniden izleyici karşısına çıkacak? İşte ayrıntılar…