RAMAZAN İMSAKİYE
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Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!

İlgiyle izlenen dizi Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan kadrosundaki oyuncular rotasını çizmeye başlıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile severek izlenen dizinin başrol oyuncuları arasında Demet Özdemir ve Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol yer alıyordu. Mehdi karakterinin ölerek diziden ayrılması sonrasında Engin Öztürk ön planda olmuştu. Son bir bölümü kalan ve final yapacak olan Doğduğun Ev Kaderindir'den bir isim yeni dizi müjdesi ile hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar…

08.05.2021 17:54 - Son Güncelleme: 08.05.2021 17:54
Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!

İlgiyle izlenen dizi Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan kadrosundaki oyuncular rotasını çizmeye başlıyor. TV8'in akşam kuşağında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile severek izlenen dizinin başrol oyuncuları arasında Demet Özdemir ve Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol yer alıyordu. Mehdi karakterinin ölerek diziden ayrılması sonrasında Engin Öztürk ön planda olmuştu. Son bir bölümü kalan ve final yapacak olan Doğduğun Ev Kaderindir'den bir isim yeni dizi müjdesi ile hayranlarını sevindirdi. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!

Doğduğun Ev Kaderindir final yapmaya hazırlanıyor ve son bir bölüm kaldı. Doğduğun Ev Kaderindir başrol oyuncularından Demet Özdemir yeni projesi ile gündeme geldi ve sevenleri merakla detayları araştırmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep karakteri ile başarılı oyunculuğunu konuşturan ve hafızalara kazınan güzel oyuncu Demet Özdemir hangi dizi ile yeniden izleyici karşısına çıkacak? İşte ayrıntılar…

Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!

DEMET ÖZDEMİR NETFLİX'TE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demet Özdemir geçen aylarda bu yaz tatil yapmayacağını ve sinema filmi çekeceğini duyurmuştu. Filmin detayları belli oldu. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği filmin adı 'Aşk Taktikleri'.

Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!

Senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı sinema filminin yönetmen koltuğunda başarılı isim Emre Kabakuşak oturacak. 'Sefirin Kızı'nın 52. bölümde final yapmasının hemen ardından Kabakuşak 'Aşk Taktikleri' filminin çekimlerine yoğunlaşacak.

Doğduğun Ev Kaderindir final yapmadan rotasını çizdi! Yeni dizisi için el sıkıştı! Başrolü paylaşacağı isim de belli oldu!

Demet Özdemir'in partnerinin kim olduğu da uzun süredir merak konusuydu. O isim Şükrü Özyıldız oldu. Haziran ayında çekimleri başlayacak olan film, Netflix'te seyirciyle buluşacak.