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Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 58. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölüme Malhun Hatun ile evlilik kararı alan Osman Bey'in bu kararını Bala Hatun'a açıkladığı sahne damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 59. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Yeni bölüm fragmanında "Yer yarılacak, gökten kan yağacak!" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar…

13.05.2021 01:15 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:50
Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI... TIKLA İZLE

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Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

Heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken, Nikola, Osman Bey'in Moğollarla anlaşmasını bozmak için harekete geçti. Peki Kuruluş Osman 58. bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

58. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR
Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır.