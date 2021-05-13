Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı nefes kesti! “Yer yarılacak, gökten kan yağacak!”

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 58. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölüme Malhun Hatun ile evlilik kararı alan Osman Bey'in bu kararını Bala Hatun'a açıkladığı sahne damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 59. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Yeni bölüm fragmanında "Yer yarılacak, gökten kan yağacak!" sözleri dikkat çekti. İşte detaylar…

13.05.2021 01:15 - Son Güncelleme: 13.05.2021 01:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





