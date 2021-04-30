RAMAZAN İMSAKİYE
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Performansıyla mest edecek! Üzerinden çok zaman geçmeden belli oldu! Meğer Esra Bilgiç yeni sezonda...

Esra Bilgiç son dönemlerin adından en çok bahsettiren isimleri arasında yer alıyor. Ramo'daki performansıyla çok konuşulan, dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in yeni projesi netlik kazandı. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç'ın yer aldığı Ramo dizisi geçen hafta ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Ramo dizisinin sona ermesiyle birlikte güzel oyuncu Esra Bilgiç yeni bir projeye hazırlanıyor. Esra Bilgiç yeni sezonda Uğur Güneş'in de yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. İzleyiciler şimdi heyecanla diziyi beklemeye başladı.

30.04.2021 06:52 - Son Güncelleme: 30.04.2021 06:55
Performansıyla mest edecek! Üzerinden çok zaman geçmeden belli oldu! Meğer Esra Bilgiç yeni sezonda...

40. bölümüyle ekranlara veda eden Ramo dizisi herkesi şaşırttı. Projenin ardından gözler başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın projelerine çevrilmişti. Hikayesi Adana'da başlayan ve Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini şaşırttı. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merakla bekliyor.

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Performansıyla mest edecek! Üzerinden çok zaman geçmeden belli oldu! Meğer Esra Bilgiç yeni sezonda...

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

TV100'den Birsen Altuntaş haberine göre, Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı.

Performansıyla mest edecek! Üzerinden çok zaman geçmeden belli oldu! Meğer Esra Bilgiç yeni sezonda...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç yeni sezonda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak.

Performansıyla mest edecek! Üzerinden çok zaman geçmeden belli oldu! Meğer Esra Bilgiç yeni sezonda...

Esra Bilgiç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Performansıyla mest edecek! Üzerinden çok zaman geçmeden belli oldu! Meğer Esra Bilgiç yeni sezonda...

Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak.