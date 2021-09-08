Müge Anlı canlı yayına çıkan şüphelideki o detayı fark etti Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen de onayladı! Bakkalda işlenen korkunç cinayet!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv ekranlarında dikkat çeken anlara sahne oldu. 2018 yılında bakkalda işlenen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti cinayeti bugün Müge Anlı canlı yayınında ele alındı. Cinayete kurban giden Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan çiftinin kızının şüphelendiği isim Müge Anlı stüdyosuna geldi, yayın sırasında tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın gözünden kaçmayan o detaya, programda yer alan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen'den de destekleyen açıklamalar geldi. İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde cinayete kurban giden Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim, stüdyoya gelen o isim mi? İşte detaylar...
BAKKALDA İŞLENEN KORKUNÇ CİNAYET!
Müge Anlı canlı yayına çıkan şüphelideki o detayı fark etti Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen de onayladı!
ŞENAY HASAN HÜSEYİN ÖZKAN ÇİFTİ CİNAYETİ!
İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde anne ve babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp ağlayan, çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı.
Çamlık Mahallesi'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, 2018 yılında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir market başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı.