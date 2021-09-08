Müge Anlı canlı yayına çıkan şüphelideki o detayı fark etti Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen de onayladı! Bakkalda işlenen korkunç cinayet!

Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi. Bakkalda cinayete kurban giden Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın kızları Begüm Özkan bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı ve anne - babasının katilinin bulunması için Anlı'dan yardım istedi.