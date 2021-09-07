Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunda izleyiciyi ekrana kilitledi ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizinin dördüncü sezonuna sayılı günler kala yayınladığı fragmanlar ise heyecanı kat kat arttırdı. Reytingleri alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Meraklı bekleyiş öncesi ekrana gelen fragmanda "Benim kardeşimi planlayarak öldürdüler. Biz de onların canlarını planlayarak yakacağız!" sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı...
07.09.2021 22:34
- Son Güncelleme: 07.09.2021 22:34
Dördüncü sezona yüksek bir enerjiyle hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, çekimler öncesinde hummalı bir çalışma yürüttü. Heyecanın giderek tırmanacağı dördüncü sezon için hem oyuncular hem prodüksiyon ekibi titiz bir hazırlık aşamasından geçti. Tüm dekorlar yenilenirken, hikâyeye ve yeni karakterlere uygun şekilde ilave dekorlar inşa edildi.