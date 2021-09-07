Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

ÇUKUROVA HÜNKAR'SIZ KALDI, BİR DEVİR KAPANDI!

Çukurova yasa boğuldu! Hünkar Yaman'ın acı ölümü Çukurova'yı ve Yamanları öksüz bıraktı. Hünkar'ın hayatını kaybettiği 71'nci bölümden itibaren Çukurova'da bir devir kapandı ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.