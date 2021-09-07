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Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

Yapımını TIMS&amp;B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunda izleyiciyi ekrana kilitledi ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. Dizinin dördüncü sezonuna sayılı günler kala yayınladığı fragmanlar ise heyecanı kat kat arttırdı. Reytingleri alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Meraklı bekleyiş öncesi ekrana gelen fragmanda "Benim kardeşimi planlayarak öldürdüler. Biz de onların canlarını planlayarak yakacağız!" sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı...

07.09.2021 22:34 - Son Güncelleme: 07.09.2021 22:34
Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

Dördüncü sezona yüksek bir enerjiyle hazırlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, çekimler öncesinde hummalı bir çalışma yürüttü. Heyecanın giderek tırmanacağı dördüncü sezon için hem oyuncular hem prodüksiyon ekibi titiz bir hazırlık aşamasından geçti. Tüm dekorlar yenilenirken, hikâyeye ve yeni karakterlere uygun şekilde ilave dekorlar inşa edildi.

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Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın üçüncü sezonunda neler yaşandı? İşte detaylar...

Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı. 102 bölüm boyunca izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunu heyecanlı bir finalle kapattı.

Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

ÜÇÜNCÜ SEZONDA NELER YAŞANDI?
Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu. Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.

Hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Canlarını planlayarak yakacağız!

ÇUKUROVA HÜNKAR'SIZ KALDI, BİR DEVİR KAPANDI!
Çukurova yasa boğuldu! Hünkar Yaman'ın acı ölümü Çukurova'yı ve Yamanları öksüz bıraktı. Hünkar'ın hayatını kaybettiği 71'nci bölümden itibaren Çukurova'da bir devir kapandı ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

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