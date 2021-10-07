Müge Anlı'da katili aranan Mustafa Kut cinayetinde o sözler stüdyoyu karıştırdı! Katil canlı yayına çıkan iki isimden biri mi?
Müge Anlı'da katili aranan Mustafa Kut cinayetinde o sözler stüdyoyu karıştırdı! Katil stüdyodaki iki isimden biri mi? Son günlerde Balıkesir cinayeti olarak hafızalarda yer edinen Mustafa Kut'un ölümüne ilişkin olayda çarpıcı iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 3 yıl önce av tüfeği ile öldürülen Mustafa Kut'un katil ya da katilleri aranıyor. Cinayette şüpheli gösterilen Ramazan Şahin'in Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a yazdığı aşk mektupları başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Ancak iki gündür Atv canlı yayınında yer alan yeni iddialar kafaları karıştırdı. Mustafa Kut kıskançlık nedeni ile mi öldürüldü? Katil Ramazan Şahin mi, Ersin Çetinkaya mı yoksa bir başka isim mi? İşte 7 Ekim 2021 Müge Anlı canlı yayınında yaşanan yeni gelişmeler...
07.10.2021 13:31
- Son Güncelleme: 07.10.2021 13:31
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok vakayı ele almaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayla gündemde. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı.