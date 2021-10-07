Müge Anlı’da katili aranan Mustafa Kut cinayetinde o sözler stüdyoyu karıştırdı! Katil canlı yayına çıkan iki isimden biri mi?

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok vakayı ele almaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayla gündemde. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı.