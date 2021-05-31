Osman Bey’i intikam ateşi sardı! Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragman: Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok
Osman Bey'i intikam ateşi sardı! Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragman: Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde Osman Bey'i en hassas noktasından vurmak isteyen Togay, acımasızca Bamsı Bey'e saldırdı. Bamsı Bey'in şehit düşmesi başta Osman ve Cerkutay olmak üzere herkesin yüreğini yaktı. Bamsı Bey karakteriyle gönlünde taht kuran Nurettin Sönmez diziye veda ederken Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanları peş peşe geldi. Bamsı Bey'in intikamı için harekete geçilecek yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar adeta nefes kesti. Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Benim Bamsı Bey'imi, Alplarımı katlettiler! Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok!" sözleri 61. bölüm 2. fragmanına damga vurdu.
60. BÖLÜM ÖZETİ
Dizinin 60'ıncı bölümünde Osman Bey ve Malhun Hatun'un nikahı kıyılırken, Togay yaylaya göçen Kayı Obası katarına saldırarak Bamsı Bey'i ağır yaralıyor.
DÜĞÜN TOYU KURULUYOR
Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.
TOGAY'DAN HAİN SALDIRI
Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.