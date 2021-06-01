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Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”

Demir ve Züleyha'ya büyük şok! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlan 98. bölümünde korkunç bir kaza geçiren Müjgan'ın hayat mücadelesini kaybetmesi izleyicileri derinden yaraladı. Şermin'in Betül ismindeki kızının Çukurova'ya zamansız dönüşü de şaşkınlık yarattı. Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanına ise Ümit damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında Ümit'in hamile olduğunu söylemesi heyecanlı bekleyişi kat kat arttırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı…

01.06.2021 00:36 - Son Güncelleme: 01.06.2021 00:41
Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da korkunç bir kaza geçiren Müjgan'ın hayat mücadelesini yitirmesi yüreklerin tarifsiz bir acı ve üzüntüyle kaplanmasına neden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı.

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Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”

Peki başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”

98. BÖLÜM ÖZETİ
Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”

DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!
Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!