Demir ve Züleyha’ya büyük şok! Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı: “Ümit hamileymiş!”
Demir ve Züleyha'ya büyük şok! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlan 98. bölümünde korkunç bir kaza geçiren Müjgan'ın hayat mücadelesini kaybetmesi izleyicileri derinden yaraladı. Şermin'in Betül ismindeki kızının Çukurova'ya zamansız dönüşü de şaşkınlık yarattı. Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanına ise Ümit damga vurdu. Yeni bölüm fragmanında Ümit'in hamile olduğunu söylemesi heyecanlı bekleyişi kat kat arttırdı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm fragmanı…
98. BÖLÜM ÖZETİ
Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!
DEMİR LONDRA'DA ZÜLEYHA'YI ARIYOR!
Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten'i de görür ve daha da sinirlenir. Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha'ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra'da bulur!