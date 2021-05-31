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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? "Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayınlandı! Savaş kim? Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezonda da yayın hayatında yerini alacak olan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta savaş tüm hızıyla devam ediyor. Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapacak. Saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürecek. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak Savaş karakterini plana dahil edecek. Peki, EDHO'nun yeni oyuncusu Savaş kim? İşte sosyal medyanın konuştuğu o isim ve EDHO 197. bölüm fragmanı...

31.05.2021 14:02 - Son Güncelleme: 31.05.2021 14:23
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez

"SANA ÖYLE BİR DÜŞMAN BULDUM Kİ VUR VUR BİTMEZ"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanında yeni düşman ortaya çıktı! EDHO'daki Savaş kim? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanacaklar...

EDHO 197. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) gibi güçlü isimlerle güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 197. bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez

197. BÖLÜM:

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.