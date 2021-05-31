Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı: Savaş kim? "Sana öyle bir düşman buldum ki vur vur bitmez"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı yayınlandı! Savaş kim? Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezonda da yayın hayatında yerini alacak olan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta savaş tüm hızıyla devam ediyor. Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapacak. Saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürecek. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak Savaş karakterini plana dahil edecek. Peki, EDHO'nun yeni oyuncusu Savaş kim? İşte sosyal medyanın konuştuğu o isim ve EDHO 197. bölüm fragmanı...

31.05.2021 14:02 - Son Güncelleme: 31.05.2021 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





