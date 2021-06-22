Osman Bey savaş meydanında! Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!"

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 63'üncü bölümüyle de Çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Kuruluş Osman, #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizisiydi. Peki Kuruluş Osman 63. bölümde neler yaşandı?