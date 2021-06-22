Osman Bey savaş meydanında! Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!"
Osman Bey savaş meydanında! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finali için heyecanlı bekleyiş sürerken 64. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanları da heyecanı kat kat arttırdı. Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanına "Son Türk ölmeden Türk'ün davası asla bitmez!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 64. bölüm 2. fragmanı…
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 63'üncü bölümüyle de Çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu ve sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Kuruluş Osman, #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizisiydi. Peki Kuruluş Osman 63. bölümde neler yaşandı?
Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey büyük sevinç yaşarken, Bizans'ın uç bölgesine göndereceği orduya karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere Konya'ya gitme kararı aldı. Osman Bey'in Togay'ı infaz etmesinden rahatsız olan Moğol Valisi Yargıcı, Osman Bey'in gelişinden haberdar olarak tuzak hazırlığına girişti. Nikola ise Kayı Obası'ndaki ajanı Zoe'yi kullanarak Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak üzere plan yaptı.
Konya dönüşünde Moğolların saldırısına uğrayan Osman Bey, zekice bir oyunla düşmanı bozguna uğrattı. Diğer yanda Germiyan illerinden Osman Bey'in yanında savaşmak için gelen alpler Kayı Obası'nın gücüne güç kattı. Uç bölgesinin Türkmen beylerini toplayan Osman Bey yaklaşan savaşa karşı beyleri uyarırken, Selçuklu Sultanı'nın desteğini de müjdeledi.