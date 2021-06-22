Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethetmişti! Bomba gibi geliyor… Hercai’nin güzel isminin yeni projesi belli oldu!

ATV'nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisi final yaparak sevenlerini üzse de Hercai'nin güzel isminin yeni projesi belli oldu. Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi ve ekranlara geri döneceği bilgisi paylaşıldı. Hercai'nin gözbebeği güzel ve başarılı isim Ebru Şahin yine bomba gibi bir oyunculukla izleyici karşısına çıkacak. İşte rol alacağı yeni proje…

22.06.2021 08:23 - Son Güncelleme: 22.06.2021 08:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





