Osman Bey Papaz Gregor’un sırrını çözdü! Kuruluş Osman 68. bölüme damga vuran sahne: “Şimdi oyun kurma sırası bendedir!”

Osman Bey'in "Nedir bunu böylesine kıymetli yapan?" sorusunu Martoloz "Elinizdeki şey… Yeni bir haçlı seferine sebep olacak kadar büyük Osman Bey! Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhtan bir parça! İnanırlar ki Hazreti İsa'nın kanı bu çarmıha akmıştır! Konstantinopolis bu haber ile çalkalanıyor! İmparator deliye döndü. Bu haber tüm tekfurlara iletildi! Hepsi bir olup üzerine gelecektir Osman Bey! Temkin olmalısın, her an saldırıya geçebilirler!" sözleriyle yanıtladı.