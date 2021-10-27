Ferit ailesini karşısına aldı! Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Ortalık fena karışacak!
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kalp Yarası'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası 18. bölüm fragmanına Ferit'in ailesini karşısına alarak Baha Yalçın dosyasıyla ilgili suç duyurusunda bulunması damga vurdu. Annesinin Ayşe'yi içeriden çıkaracak videoyu sakladığını öğrenmesi üzerine gözünü karartan Ferit'in yeni bölümde neler yapacağı merak konusu oldu. İşte başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası 18. bölüm fragmanı...
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Ferit'in ailesini karşısına aldığı görülen fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı.
Öte yandan 17. bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. İşte Kalp Yarası 17. bölümde yaşanan olaylar...
AYŞE'NİN HAMİLELİĞİ BUZLARI ERİTTİ!
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
17.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Henüz boşanmanın etkisinden kurtulamayan Ayşe hamileliğinin şokunu yaşarken, Ferit büyük bir sevinç yaşadı. Diğer yandan Ferit'in Hande'ye olan tepkisiyle Varoğlu Ailesi'nden özür dilemeleri gerektiğini düşünen Azade, tüm aileyi toplayıp Hüseyin ve Zümrüt'ten özür dilemeye gitti.