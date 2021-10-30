Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan o soru herkesi şaşkına çevirdi! Ünlü ismin meğer cesedini çalmışlar
Atv ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Milyoner'de bir yarışmacıya sorulan '1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarıp çalınmış ardından hırsızlar yakalanmıştır?' sorusu ve yarışmacının verdiği yanıt herkesi çok şaşırttı. İşte sorulan sorular ve yanıtları...
30.10.2021 00:59
- Son Güncelleme: 30.10.2021 01:00