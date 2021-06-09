Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Moğol Valisi Yargıcı, Osman Bey'in Togay'ı kaçırarak infaz etmesi üzerine Kayı Obası'na ağır bir vergi saldı. Obaya gönderdiği elçi ile üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep eden Yargıcı, aksi takdirde İlhanlı ordusunun uç bölgesine geleceğini bildirerek Osman Bey'i tehdit etti.