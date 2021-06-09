Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey, Moğolların vergi oyununu Nikola'ya gönderilen altınlara el koyarak bozdu. Osman Bey'in Moğolların Nikola'ya gönderdiği altınlara el koyduğu sahne seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o sahne…
Altınları Moğollardan teslim alıp İnegöl Kalesi'ne götüren komutan Mikis ve askerlerine pusu kuran Osman Bey, alplerine Moğol nökerleri uzaklaşana kadar beklemeleri emrini verdi. Moğolların ayrılmasının ardından İnegöl Kalesi'ne doğru yola çıkan Mikis ve emrindeki birlik, Kayı alplerinin baskını ile neye uğradığını şaşırdı.
Alplerin oklarıyla ablukaya alınan Bizans askerleri çaresiz kalırken, Osman Bey, Komutan Mikis'in karşısına dikildi. Osman Bey'in hamleleri karşısında direnemeyen Mikis, "Yeter öldüreceksen öldür beni" dese de Osman Bey, Bizans komutanının canını bağışladı ve "Seni Nikola'ya havale ediyorum" dedi. Osman Bey, "Nikola'ya diyesin ki Moğol'u arkasına alsa da eceli elimden olacak!" diyerek Mikis'i salıverdi.