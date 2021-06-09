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Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey, Moğolların vergi oyununu Nikola'ya gönderilen altınlara el koyarak bozdu. Osman Bey'in Moğolların Nikola'ya gönderdiği altınlara el koyduğu sahne seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o sahne…

09.06.2021 22:25 - Son Güncelleme: 09.06.2021 22:37
Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde, Osman Bey, Moğolların vergi oyununu Nikola'ya gönderilen altınlara el koyarak bozdu.

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Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Moğol Valisi Yargıcı, Osman Bey'in Togay'ı kaçırarak infaz etmesi üzerine Kayı Obası'na ağır bir vergi saldı. Obaya gönderdiği elçi ile üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep eden Yargıcı, aksi takdirde İlhanlı ordusunun uç bölgesine geleceğini bildirerek Osman Bey'i tehdit etti.

Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Osman Bey'i Moğolların kıskacından kurtaran Konya'dan gelen istihbarat oldu. Sultandan gelen mesajla Moğol Valisi Yargıcı'nın Nikola'yla anlaştığını ve ordu kurması için İnegöl Kalesi'ne sandıklar dolusu altın gönderdiğini öğrenen Osman Bey, derhal harekete geçti.

Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Altınları Moğollardan teslim alıp İnegöl Kalesi'ne götüren komutan Mikis ve askerlerine pusu kuran Osman Bey, alplerine Moğol nökerleri uzaklaşana kadar beklemeleri emrini verdi. Moğolların ayrılmasının ardından İnegöl Kalesi'ne doğru yola çıkan Mikis ve emrindeki birlik, Kayı alplerinin baskını ile neye uğradığını şaşırdı.

Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Alplerin oklarıyla ablukaya alınan Bizans askerleri çaresiz kalırken, Osman Bey, Komutan Mikis'in karşısına dikildi. Osman Bey'in hamleleri karşısında direnemeyen Mikis, "Yeter öldüreceksen öldür beni" dese de Osman Bey, Bizans komutanının canını bağışladı ve "Seni Nikola'ya havale ediyorum" dedi. Osman Bey, "Nikola'ya diyesin ki Moğol'u arkasına alsa da eceli elimden olacak!" diyerek Mikis'i salıverdi.

Osman Bey, Moğolların Nikola’ya gönderdiği altınlara el koydu!

Ele geçirilen altınlara bakan Osman Bey, "Altını keferinin elinde şer olmaktan kurtardık… İmdi hayır için kullanma vaktidir" dedi.