Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Malhun Hatun'un bey otağında yaptığı bazı değişiklikler Bala Hatun'un tepkisini çekti. Malhun Hatun'la konuşmak üzere çadırına giden Bala Hatun, tartışma ilerledikçe Malhun Hatun'un pek de iyi olmadığını fark etti. Malhun Hatun'un iyice kötüleşip sendelemesi ile telaşlanan Bala Hatun, şifacı hatunları çağırdı ve Söğüt'ten hekim istetti.