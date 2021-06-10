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Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Kuruluş Osman'da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde, Malhun Hatun'un Osman Bey'e verdiği evlat müjdesi sosyal medyada adeta bomba etkisi yaptı. Malhun Hatun'un "Müjdeler olsun sana Kayı Beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek!" sözleriyle müjdeli haberi duyurduğu sahne milyonları ekran başına kilitledi. İşte o sahne…

10.06.2021 00:34 - Son Güncelleme: 10.06.2021 00:43
Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Malhun Hatun'un bey otağında yaptığı bazı değişiklikler Bala Hatun'un tepkisini çekti. Malhun Hatun'la konuşmak üzere çadırına giden Bala Hatun, tartışma ilerledikçe Malhun Hatun'un pek de iyi olmadığını fark etti. Malhun Hatun'un iyice kötüleşip sendelemesi ile telaşlanan Bala Hatun, şifacı hatunları çağırdı ve Söğüt'ten hekim istetti.

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Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Beyleri ile yaptığı istişareyi henüz bitirmiş Osman Bey, Malhun Hatun'un rahatsızlandığı haberini alınca derhal Malhun Hatun'un çadırına gitti.

Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Malhun Hatun'u yatağında istiharat ederken bulan Osman Bey, endişeyle nasılsın diye sorarken, aldığı "İyiyim Osman Bey! Endişe edecek bir şey yok" cevabıyla rahatladı.

Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Malhun Hatun ardından "Osman Bey! Sana verecek mühim bir haberim var" dedi ve ekledi: "Müjdeler olsun sana Kayı Beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek! Karnımda Kayıların beyi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın evladını taşırım…" Osman Bey bu haberle sevinç ve gururu bir arada yaşadı.

Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek

Malhun Hatun'un evlat müjdesi 'Kuruluş Osman' izleyicilerini de sevince boğdu. Sosyal medyada çok konuşulan final sahnesinin ardından izleyiciler, "Kayı Obası'na veliaht geliyor" mesajlarıyla sevinçlerini dile getirdiler.