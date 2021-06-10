Kuruluş Osman’da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu: Müjdeler olsun sana kayı beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek
Kuruluş Osman'da müjdeli haber! Malhun Hatun duyurdu… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde, Malhun Hatun'un Osman Bey'e verdiği evlat müjdesi sosyal medyada adeta bomba etkisi yaptı. Malhun Hatun'un "Müjdeler olsun sana Kayı Beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek!" sözleriyle müjdeli haberi duyurduğu sahne milyonları ekran başına kilitledi. İşte o sahne…
Malhun Hatun'un bey otağında yaptığı bazı değişiklikler Bala Hatun'un tepkisini çekti. Malhun Hatun'la konuşmak üzere çadırına giden Bala Hatun, tartışma ilerledikçe Malhun Hatun'un pek de iyi olmadığını fark etti. Malhun Hatun'un iyice kötüleşip sendelemesi ile telaşlanan Bala Hatun, şifacı hatunları çağırdı ve Söğüt'ten hekim istetti.