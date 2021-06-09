Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Osman Bey, Söğüt meydanında toplanan kalabalığa şu sözlerle seslendi ve Şeyh Edebalı'ya sodu: "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" Şeyh Edebalı'nın cevabı "Bakara suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır" oldu.