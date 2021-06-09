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Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Kuruluş Osman'da nefes kesen sahne: Bamsı Bey'in intikamı alındı! Osman Bey, Togay'ın cezasını kesti… Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde Osman Bey'in Bamsı Bey'in intikamını aldığı sahne nefes kesti. Bamsı Bey'i şehit eden Togay'ı ele geçiren Osman Bey, Togay ve sağ kolu Camuha'nın cezasını bizzat kesti. İşte milyonları ekran başına kilitleyen o sahne…

09.06.2021 21:28 - Son Güncelleme: 09.06.2021 21:43
Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Turhan Alp'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

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Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Osman Bey, Söğüt meydanında toplanan kalabalığa şu sözlerle seslendi ve Şeyh Edebalı'ya sodu: "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" Şeyh Edebalı'nın cevabı "Bakara suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır" oldu.

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Bunun üzerine Osman Bey, Togay'a son sözlerini sordu. Togay, Osman Bey'in önünde diz çökerek şu sözleri söyledi: "Bu topraklara babamın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neslini kurutmaya… Tengri Dağı'ndan çıkan Gökbörü'nın önünde dizlerimin üstündeyim. Senden af dilemek için mi? Değil…

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Cengiz Han'ın yiğit kurtlarını, ruhlardan güç alan nice noyanı içindeki kutla dize getiren Gökbörü'ye duyduğum saygıdan. Seninle ilk karşılaşmamızda, beni mavi göğün altında parça parça edeceğini söylemiştin. Sözünde durasın Gökbörü. Geyhatu'nun avcı köpeği Togay'ı yendin. Dişlerinle, sürüne olan bağlılığınla beni alt ettin. Neslinin çıkıp geldiğin Tengri Dağı'nın adaletini yerine getiresin…"

Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Bamsı Bey’in intikamı alındı! Osman Bey, Togay’ın cezasını kesti

Osman Bey, infazı gerçekleştirmek için hamle edecekken, Cerkutay, Bamsı Bey'in çifte kılıçlarını getirerek "Bamsı beyimin bana emanetleri. Nicedir vaktini beklerlerdi beyim…" dedi.