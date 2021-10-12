Osman Bey Karayel’in katilini arıyor! İşte Kuruluş Osman’ın 66. bölümünden ipuçları...

OSMAN BEY KARAYEL'İN KATİLİNİ ARIYOR!

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.