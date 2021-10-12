Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler
Kalp Yarası'nda Ferit ile Ayşe'nin akıbeti belli oldu! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ferit ile Ayşe'nin kararı ise Kalp Yarası 15. bölüme damga vurdu. İşte detaylar...
12.10.2021 21:56
- Son Güncelleme: 12.10.2021 22:05
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on beşinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit, Hande'nin hayatını kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hande'nin intihar teşebbüsü boşanmanın eşiğindeki çiftin hayatının ortasına bomba gibi düştü. Hem Hande'nin yaptıkları hem de Baha'nın başına gelenlerden dolayı Ayşe, Ferit'le ilişkisini sorgulamak zorunda kaldı.