Vav TV İzle
Haberler Televizyon Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

Kalp Yarası'nda Ferit ile Ayşe'nin akıbeti belli oldu! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ile Gökhan Alkan'ın üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Kalp Yarası, #KıymaBize etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ferit ile Ayşe'nin kararı ise Kalp Yarası 15. bölüme damga vurdu. İşte detaylar...

12.10.2021 21:56 - Son Güncelleme: 12.10.2021 22:05
Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on beşinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ayşe ve Ferit, Hande'nin hayatını kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hande'nin intihar teşebbüsü boşanmanın eşiğindeki çiftin hayatının ortasına bomba gibi düştü. Hem Hande'nin yaptıkları hem de Baha'nın başına gelenlerden dolayı Ayşe, Ferit'le ilişkisini sorgulamak zorunda kaldı.

Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

Zümrüt ve Hüseyin perişan bir halde Hande'nin iyileşmesini beklerken Hande'nin ihtiyacı olan kan Ayşe'den geldi. Gözünü kırpmadan Hande'ye kanını veren Ayşe'nin bu davranışı Zümrüt'ün genç kıza karşı düşüncelerini değiştirdi.

Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

Kendine gelen Hande'nin geçici hafıza kaybı nedeniyle herkes Hande'ye karşı rol yapmak zorunda kaldı. Vicdan azabı duyan Ayşe, Ferit'e Hande'nin yanında olması gerektiğini söyledi ve boşanma protokolünü imzalamasını istedi.

Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

Diğer yanda Azade ise holding yönetim kurulu oylamasında başkan olup işleri ele aldı. Üstelik Yaman'ın Azade'ye oy vermesi Adnan'ı derinden yaraladı.

SON DAKİKA