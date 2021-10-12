Kalp Yarası’nda Ferit ile Ayşe’nin akıbeti belli oldu! Tüm yaşananların ardından bakın neye karar verdiler

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit, Hande'nin hayatını kurtararak hastaneye yetiştirdi. Hande'nin intihar teşebbüsü boşanmanın eşiğindeki çiftin hayatının ortasına bomba gibi düştü. Hem Hande'nin yaptıkları hem de Baha'nın başına gelenlerden dolayı Ayşe, Ferit'le ilişkisini sorgulamak zorunda kaldı.