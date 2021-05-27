Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümünde aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin 60. bölümüne ve Bamsı Bey'in şehit düştüğü sahne damga vurdu. Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve ağır yaralanan Bamsı Bey, son nefesini verdi. İşte yürekleri dağlayan o sahne…

27.05.2021 01:00 - Son Güncelleme: 27.05.2021 01:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





