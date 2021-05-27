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Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümünde aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin 60. bölümüne ve Bamsı Bey'in şehit düştüğü sahne damga vurdu. Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve ağır yaralanan Bamsı Bey, son nefesini verdi. İşte yürekleri dağlayan o sahne…

27.05.2021 01:00 - Son Güncelleme: 27.05.2021 01:05
Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü | TIKLA İZLE

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Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 60'ıncı bölümünde, Osman Bey'le anlaşmasını bozan Togay, yaylaya göçen Kayı Obası'n saldırı düzenledi ve Bamsı Bey şehit düştü.

Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününün ardından mevsimin de gelmesi ile Kayı Obası'nın Domaniç yaylasına göçmesine karar verildi. Osman Bey, göç katarının liderliğini Bamsı Bey'e emanet etti.

Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

Osman Bey'le anlaşmasını bozmaya karar veren Togay ise nökerleri ile birlikte yayla yoluna tuzak kurdu. Nikola'dan da asker desteği alan Togay, Osman Bey'in göç katarına eşlik etmediğini öğrendi ve saldırı emri verdi.

Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Bamsı Bey hain saldırıda şehit düştü!

Katarı korumakla görevli alpler kadınları ve çocukları korumaya alırken, amansız bir savaşa giriştiler. Bamsı Bey komutasındaki bir avuç alp kahramanca bir direniş gösterirken, savaş meydanında Togay ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi.