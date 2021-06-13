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Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen bölüme Tolga'nın hain planı sonucu Ömer'in amcası Orhan'ı vurduğu sahne damga vurdu. Yürekleri ağıza getiren tiyatro sahnesinin ardından yayınlanan Kardeşlerim'in 18. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Fragmana damga vuran "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!" sözleri ise kafa karıştırdı. İşte Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı…

13.06.2021 00:43 - Son Güncelleme: 13.06.2021 00:46
Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in atv erkanlarında izleyiciyle buluşan 17. bölümü yine soluksuz izlendi.

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Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!

Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi izleyicilerden tam not aldı.

Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!

Heyecanla takip edilen bölüme Tolga'nın hain planı sonucu Ömer'in amcası Orhan'ı vurduğu sahne ise damga vurdu. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!

KARDEŞLERİM 17.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir.

Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!

Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez.