Ortalık karıştı! Kardeşlerim’in 18. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!"
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Heyecanla takip edilen bölüme Tolga'nın hain planı sonucu Ömer'in amcası Orhan'ı vurduğu sahne damga vurdu. Yürekleri ağıza getiren tiyatro sahnesinin ardından yayınlanan Kardeşlerim'in 18. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Fragmana damga vuran "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!" sözleri ise kafa karıştırdı. İşte Kardeşlerim 18. bölüm fragmanı…
13.06.2021 00:43
- Son Güncelleme: 13.06.2021 00:46