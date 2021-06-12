6. sezon finali tarihi belli olan EDHO'da peş peşe vedalar! İki usta oyuncu daha ayrıldı! Bakın kimler kimler gelmiş geçmiş...

7. sezon onayı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde pek çok karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etti. Bilindiği üzere bu hafta Ali Sürmeli ve Ali İpin gibi usta isimler projeden ayrıldı. Yeni sezonuyla yine ATV ekranlarında izleyicisini ağırlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu sezon 199. bölümüyle 6. sezon finalini yapacak. Diziye bu sezon dikkat çeken isimler katılırken Tipi, Ceylan ve Haşmet gibi önemli karakterler hikayeye veda eden isimlerden oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan 198. bölümünde Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan) ve Ali İpin (Gizem Arıkan) vedası izleyicileri şaşırttı. Ayrıca sezon finali bölümünde bazı isimlerin hikayeye veda etmesi bekleniyor.