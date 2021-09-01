Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak
Ortalık karıştı! Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın'ın üstlendiği İkimizin Sırrı yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken '#AramızdakiSır' etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Neva ve Alp'in düğününün yer aldığı fragmana "Bu nikah iptal olacak" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı...
01.09.2021 22:23
- Son Güncelleme: 01.09.2021 22:37
Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 29 Ağustos Pazar akşamı 4. bölümüyle izleyiciyle buluştu.