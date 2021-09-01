Vav TV İzle
Haberler Televizyon Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Ortalık karıştı! Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın'ın üstlendiği İkimizin Sırrı yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken '#AramızdakiSır' etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Neva ve Alp'in düğününün yer aldığı fragmana "Bu nikah iptal olacak" sözleri damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı...

01.09.2021 22:23 - Son Güncelleme: 01.09.2021 22:37
Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 29 Ağustos Pazar akşamı 4. bölümüyle izleyiciyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin son bölümü, yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Peki İkimizin Sırrı 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

NEVA'NIN ZOR KARARI
Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir.

Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur.

Ortalık karıştı! İkimizin Sırrı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah iptal olacak

Alp ise geçmişte yarım bıraktığı bir aşk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

SON DAKİKA