Baş Belası 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben işten ayrılınca biz bir daha görüşmeyecek miyiz?
Baş Belası 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerini Seçkin Özdemir ile İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, 27 Ağustos Cuma akşamı on birinci bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Şahin ile İpek'in yakınlaşması izleyiciyi heyecanlandırırken yaptıkları gizli operasyon milyonları ekran başına kilitledi. Yayınlanan Baş Belası 12. bölüm 2. fragmanı ise merakla beklenen yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Baş Belası 12. bölüm 2. fragmanı...
01.09.2021 22:08
- Son Güncelleme: 01.09.2021 22:08
Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplayan Baş Belası, 27 Ağustos Cuma akşamı on birinci bölümüyle ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanla takip edilen dizi, son bölümüyle de büyük beğeni topladı.
GİZLİ OPERASYON YAPTILAR
Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gitti. Hatırladıklarıyla Yener'in köstebek olduğuna karar veren Şahin, İpek'in evine vardığında kendisini şok eden bir durumla karşılaştı. İpek'in hayatını kurtaran Yener, "Gizli görevdeydim" diyerek Şahin'in köstebek iddiasını boşa çıkardı.
Simge'nin tutuklanmasıyla Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için çok önemli bir adım atılmış oldu.