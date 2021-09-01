Baş Belası 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben işten ayrılınca biz bir daha görüşmeyecek miyiz?

GİZLİ OPERASYON YAPTILAR

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gitti. Hatırladıklarıyla Yener'in köstebek olduğuna karar veren Şahin, İpek'in evine vardığında kendisini şok eden bir durumla karşılaştı. İpek'in hayatını kurtaran Yener, "Gizli görevdeydim" diyerek Şahin'in köstebek iddiasını boşa çıkardı.