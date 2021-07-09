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Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

Ortalık karıştı! Ferit'in kararı ne olacak? Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemişti. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Kalp Yarası 3. bölümde neler yaşanacak? Hande'nin silahından çıkan ateş kime isabet etti? Hande hapse girecek mi? Yaman'ın büyük sırrı nedir? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

09.07.2021 17:46 - Son Güncelleme: 09.07.2021 17:46
Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi 'Kalp Yarası', kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine sahip oldu.

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Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası'nın yeni bölümü için ise geri sayım başladı.

Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

Peki Kalp Yarası 3. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

KALP YARASI 3. BÖLÜM ÖZETİ
Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur.

Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir.

Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar.

Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…

Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir.