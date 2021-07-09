Ortalık karıştı! Ferit’in kararı ne olacak? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…
Ortalık karıştı! Ferit'in kararı ne olacak? Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemişti. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Kalp Yarası 3. bölümde neler yaşanacak? Hande'nin silahından çıkan ateş kime isabet etti? Hande hapse girecek mi? Yaman'ın büyük sırrı nedir? İşte Kalp Yarası 3. bölümden ipuçları…
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası'nın yeni bölümü için ise geri sayım başladı.