İskender'in pususunda gafil avlanmıştı! Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Memati'yle buluştu yer gök yıkıldı. Bugüne kadar pek çok fenomen karakter ismi meydana çıkaran Kurtlar Vadisi'nde şüphesiz ki yüzlerce efsane bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Nevzat. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle adından söz ettiren ve replikleri hala hafızalarda olan Nevzat Yakışırboy'un o dönem dizide beraber rol aldığı, Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ile bir araya geldi. İkilinin paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırırken Kurtlar Vadisi'yle ilgili pek çok replik paylaşıldı.