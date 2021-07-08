İskender'in pususunda gafil avlanmıştı! Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Memati'yle buluştu yer gök yıkıldı
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nevzat Yakışırboy dizinin Memati'si Gürkan Uygun ile buluştu. Yıllar sonra iki efsane ismin yan yana gelmesi Kurtlar Vadisi hayranlarında büyük heyecan yarattı. Nevzat ve Memati karakterlerinin aralarında geçen diyaloglar ve Nevzat'ın sürekli 'abi abi' diyerek seslenmesi dizinin tebessüm ettiren anları olarak hatırlanıyor. Kısa sürede dikkat çeken Nevzat Yakışırboy ve Gürkan Uygun'un yan yana olduğu fotoğrafa dizinin hayranları binlerce beğeni ve yorum attı. Nevzat-Memati ikilisinin replikleri ise tebessümle hatırlandı.
İskender'in pususunda gafil avlanmıştı! Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ı Memati'yle buluştu yer gök yıkıldı. Bugüne kadar pek çok fenomen karakter ismi meydana çıkaran Kurtlar Vadisi'nde şüphesiz ki yüzlerce efsane bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Nevzat. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle adından söz ettiren ve replikleri hala hafızalarda olan Nevzat Yakışırboy'un o dönem dizide beraber rol aldığı, Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ile bir araya geldi. İkilinin paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırırken Kurtlar Vadisi'yle ilgili pek çok replik paylaşıldı.
Ünlü mafya babası Süleyman Çakır'ın Memati'yle birlikte en yakın adamıdır. Çakır'ın Cerrahpaşalı Halit tarafından öldürülmesi sonrası can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın tüm adamlarını Seyfo Dayı'nın kahvesinde toplamış ve onlardan memleketlerine dönmekle kendisi için çalışma konusunda bir tercihte bulunmalarını istemiştir.