Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…
Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin'in geçmiş sırlarını öğreniyor… Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan fragmanları ile yeni bölüm öncesi izleyicide büyük merak uyandırdı. Peki Baş Belası 4. bölümde neler yaşanacak? Vakanın peşine düşen İpek Şahin'in geçmiş sırlarını öğrenince ne yapacak? İşte Baş Belası 4. bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar…
4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar.İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır.