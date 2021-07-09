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Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin'in geçmiş sırlarını öğreniyor… Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, yayınlanan fragmanları ile yeni bölüm öncesi izleyicide büyük merak uyandırdı. Peki Baş Belası 4. bölümde neler yaşanacak? Vakanın peşine düşen İpek Şahin'in geçmiş sırlarını öğrenince ne yapacak? İşte Baş Belası 4. bölüm 2. Fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar…

09.07.2021 18:05 - Son Güncelleme: 09.07.2021 18:23
Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor.

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Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, her bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son bölümü ile de büyük beğeni toplayan dizinin yayınlanan fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki, Baş Belası 4. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar.İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır.

Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir. Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır.

Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar.

Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.