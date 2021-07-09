Baş Belası 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor…

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar.İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır.