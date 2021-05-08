Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”
Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken "Musa'nın oğlu değil Fikret, senin kardeşin olabilir ama Demir" sözleri fragmana damga vururdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 95. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.
ÜMİT KAZA MI GEÇİRDİ? MERDİVENDEN Mİ İTİLDİ?
Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!