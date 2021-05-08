RAMAZAN İMSAKİYE
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Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”

Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken "Musa'nın oğlu değil Fikret, senin kardeşin olabilir ama Demir" sözleri fragmana damga vururdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları…

08.05.2021 00:50 - Son Güncelleme: 08.05.2021 00:56
Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanları heyecanı kat kata artırırken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 95. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”

ÜMİT KAZA MI GEÇİRDİ? MERDİVENDEN Mİ İTİLDİ?
Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!

Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”

FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT SINAVINDA! YİNE Mİ KAYBEDECEK?
Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor!

Ortalık karıştı! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm 2. fragmanı nefes kesti “Senin kardeşin olabilir”

Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor! Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.